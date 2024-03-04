Киберспециалисты ГУР взломали серверы Минобороны РФ

4 марта 2024, 16:15

В результате DDoS-атаки Главное управление разведки МОУ получило доступ к программному обеспечению защиты информации и шифрования, которое использовало Минобороны РФ, а также - массивам секретной служебной документации.

Это приказы, отчеты, распоряжения, доклады и другие документы, циркулировавшие между 2000 структурными единицами.



Полученная информация позволяет:

🔹установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев;

🔹идентифицировать генералитет, заместителей, помощников, специалистов и всех, кто использовал софт для электронного документооборота.