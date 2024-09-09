Киберспециалисты ГУР нанесли удар по сетевой инфраструктуре предприятий РФ

По данным РБК, 4 сентября киберспециалисты «положили» 18 серверов, которые предоставляют услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, таким как «Лукойл», ГИБДД, «Банк России».
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 16:15
Які країни ЄС найбільше залежні від російського газу — The Economist
- Бизнес | Сегодня, 15:45
Польське місто Білосток було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Іран відправив до РФ понад 200 балістичних ракет, — The Times
- Технологии | Сегодня, 14:45
Литва виділить €10 млн на виробництво українських ракет "Паляниця"
- Интернет | Сегодня, 14:15
Telegram — це загроза національній безпеці, — Буданов
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Пезешкиан: Иран может перенести столицу на юг
- Технологии | Сегодня, 13:15
ЕС выделит Франции €300 млн от доходов с РФ на закупку оружия для Украины
- Технологии | Сегодня, 12:45
Південна Корея розгортає систему для захисту від дронів КНДР, — Yonhap
- Бизнес | Сегодня, 12:15
США, Британия и Германия объявили о новых поставках оружия в Украину
Последние материалы
- Фотогалереи | 3 сентября, 23:37
Наиболее качественные изображения Луны
- Обзоры | 2 сентября, 10:17
ColorWay CW-CHE64PDW - 2,5 кВт мережевий фільтр з USB-портами до 36Вт
- Фотогалереи | 1 сентября, 9:07
Костел Святого Миколая у Києві продовжує руйнуватися
- Фотогалереи | 1 сентября, 9:04
Останній ЗАХІД сонця літа 2024 рокі в Києві
- Обзоры | 31 августа, 22:16
ColorWay TWS-3 Earbuds (CW-TWS3BK) – новий погляд на дизайн та звук, що вартий уваги
- Фотогалереи | 23 августа, 23:00
В Ісландії почалося виверження вулкана Сундхнукур
- Фотогалереи | 15 августа, 13:00
В Луцке начал работу инновационный реабилитационный центр RECOVERY
- Фотогалереи | 15 августа, 7:19
ВСУ показали "песиков", которых используют военные на передовой
- Фотогалереи | 12 августа, 23:03
У Парижі відбулася церемонія закриття літніх Олімпійських ігор 2024 року
Популярные новости
- Безопасность | 6 сентября, 14:15
Binance представляє BNSOL для гнучкого та безпечного стейкінгу на Solana 5.00
- Бизнес | Вчера, 7:58
Технології Bosch для комерційного транспорту на виставці IAA Transportation 2024 5.00
- Железо | 5 сентября, 12:45
Серія СРО Light Loop від be quiet! - максимальна продуктивність та підсвічування 5.00
- Бизнес | Сегодня, 16:15
Які країни ЄС найбільше залежні від російського газу — The Economist 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:45
Польське місто Білосток було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Іран відправив до РФ понад 200 балістичних ракет, — The Times 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Литва виділить €10 млн на виробництво українських ракет "Паляниця" 0.00
- Интернет | Сегодня, 14:15
Telegram — це загроза національній безпеці, — Буданов 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Пезешкиан: Иран может перенести столицу на юг 0.00