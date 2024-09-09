9 сентября 2024, 10:45

Киберспециалисты ГУР нанесли удар по сетевой инфраструктуре предприятий РФ

По данным РБК, 4 сентября киберспециалисты «положили» 18 серверов, которые предоставляют услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, таким как «Лукойл», ГИБДД, «Банк России».
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