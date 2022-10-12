Хмарні ігри та першокласний геймплей з новим Chromebook IdeaPad від Lenovo

12 октября 2022, 12:45

Компанія Lenovo представила доповнення до свого ігрового портфоліо з новаторським дизайном.

16-дюймовий ігровий Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook є першим ноутбуком компанії для хмарних ігор, розроблений для широкої аудиторії геймерів із різним рівнем кваліфікації. Цей пристрій оснащений операційною системою ChromeOS, що розширює ігровий досвід, забезпечує більшу потужність, високу швидкість, сучасні візуальні ефекти та включає доступ до пошуку та отримання найновіших ігор.

Популярність ігор різко підвищилась за останні кілька років: кількість онлайн-гравців зросла більш ніж на 32%1 – наразі це понад третина від 3 мільярдів геймерів у всьому світі. Ігровий IdeaPad Gaming Chromebook створений для гравців різних поколінь та рівня навичок, пропонуючи продуктивний, вдосконалений, але простий ігровий процес за доступною ціною.



Потужний ігровий ноутбук наповнений функціями, які орієнтовані на продуктивність, здатен підтримувати вимогливу графіку ААА-ігор та багатокористувацькі онлайн-ігри на арені поєдинків (MOBA, multiplayer online battle arena). Дисплей з високою роздільною здатністю WQXGA забезпечує неймовірну точність кольору та яскравість на екрані зі співвідношенням сторін 16:10. Завдяки високій частоті оновлення 120 Гц в поєднанні з потужністю процесора Intel Core і підключенням Wi-Fi 6E2 гравці зможуть насолоджуватися точним геймплеєм, що допоможе їм стати гідним суперником.

Який ігровий пристрій обійдеться без RGB-клавіатури? Клавіатура IdeaPad Gaming Chromebook має чотиризонне кольорове підсвічування та забезпечує ефективне натискання клавіш, навіть коли виникає потреба у швидкості. Функція антифантомного (anti-ghosting) натискання виключає поразку через незмогу натискання клавіатури, а якщо зʼявилась необхідність відійти від гри та зайнятись роботою або навчанням – хід клавіш 1,5 мм забезпечує більш комфортний та інтуїтивно зрозумілий набору тексту.

IdeaPad Gaming Chromebook розроблений для ігор, але з урахуванням робочих та освітніх потреб у повсякденному житті, забезпечує портативність при відмінній продуктивності для більшості задач. Витончений і стильний, з анодованою алюмінієвою верхньою кришкою, тонкий та міцний 16-дюймовий ноутбук важить 1,82 кг, що дозволяє бути мобільним. Завдяки автономній роботі до 11 годин3, 8 ГБ пам’яті з місткою PCIe SSD-картою та вебкамерою FHD із вбудованою шторкою конфіденційності, цей пристрій можна легко адаптувати для роботи, навчання та розваг. Збільшення часу перед екраном не буде проблемою, завдяки панелі з низьким рівнем випромінювання синього світла, сертифікованою TÜV Rheinland, що мінімізує напругу та втому очей.



Пристрій робить стрімінг комп’ютерних та консольних ігор доступнішим для геймерів. Ideapad Gaming Chromebook підтримує та/або відповідає необхідним специфікаціям кількох хмарних ігрових сервісів, у тому числі NVIDIA GeForce NOW, який транслює зображення у якості до 1600p зі 120 кадрами в секунду та наднизькою затримкою для понад 1400 комп’ютерних ігор, а також Xbox Cloud Gaming (Beta)4 та Amazon Luna5. У рамках нового програмного забезпечення ChromeOS користувачі можуть легко шукати, обирати та грати в ігри на різних платформах за допомогою кнопки Everything – ексклюзивної для пристроїв Chromebook. Геймери можуть закріпити свої улюблені ігри на панелі задач для швидкого доступу в майбутньому.

Оскільки пристрій працює на основі хмарних технологій, потреба в установці ігор, ручному завантаженні, оновленнях і виправленнях залишилася в минулому. Автоматичне оновлення програмного забезпечення відбувається без необхідності будь-якого втручання користувача, а доступ до новітніх графічних технологій у хмарі допомагає забезпечити оптимальну роботу пристрою, навіть коли ігри оновлюються з роками. Користувачам не доведеться завантажувати версії чи купувати фізичні графічні карти.

Для користувачів, які цінують додатковий захист і підтримку пристроїв, доступна розширена служба підтримки Lenovo Premium Care, яка пропонує цілодобовий доступ до досвідчених спеціалістів для швидкого ремонту та допомоги6. IdeaPad Gaming Chromebook втілює простоту в найкращому вигляді, щоб будь-хто міг легко стати гравцем.