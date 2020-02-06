lifecell обеспечил пассажиров автобусов Gunsel Group бесплатным Wi-Fi

6 февраля 2020, 12:45

lifecell обеспечил бесплатный беспроводной доступ в Интернет для всех пассажиров во время поездок на автобусах Gunsel Group по Украине.

В 28 автобусах этой ведущей логистической компании оператор lifecell при технической поддержке компании DEPS установил и настроил все необходимое оборудование для комфортного пользования сетью WiFi во время путешествий.



Благодаря реализации проекта по обеспечению автобусов Gunsel Group бесплатным WiFi клиенты этой компании, путешествующие по всей Украине, получили доступ к сети Интернет. Количество таких пассажиров ежемесячно составляет около 27000 человек.