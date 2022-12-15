15 декабря 2022, 9:45

Молдова обсуждает возможность закупки систем ПВО

Молдова увеличивает оборонный бюджет на 68% и обсуждает возможность закупки систем ПВО — Министр обороны Молдовы.


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