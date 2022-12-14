США находятся на финальной стадии разработки планов по отправке систем ПВО Patriot в Украину. Об этом пишет американское новостное агентство CNN.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 13:15
США відправили в Україну першу партію енергообладнання - Reuters
- Технологии | Сегодня, 12:45
США отправят в Украину Patriot
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Боротьба за Крим триватиме десятиріччями — The Washington Post
- Железо | Сегодня, 11:45
Офіційний анонс нового OPPO A57s з пам’яттю 128 ГБ
- Интернет | Сегодня, 11:15
Платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ виповнилося 3 роки
- Связь | Сегодня, 10:45
Huawei та OPPO підписали глобальну угоду про кросліцензування патентів
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Нова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Укрпошта в листопаді виплатила 6,2 млн грн пасажирам евакуаційних потягів
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Lenovo запускає грантову програму для підприємців
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 9:31
Самое интересное за неделю. Выпуск 43 (2022) - самостійні налаштування в EcoFlow та набір для підключення генератора
- Аналитика | 11 декабря, 10:43
Декілька нетипових порад для вибору офісного ноутбука
- Обзоры | 8 декабря, 15:11
СolorWay CW-CHE64B - 2,5кВт сетевой фильтр с 4 USB-портами на 3,4А
- Аналитика | 4 декабря, 22:05
Самое интересное за неделю. Выпуск 42 (2022) - "Доступні кредити 5-7-9%" для зарядних станцій EcoFlow
- Обзоры | 29 ноября, 19:54
Gelius MaxBuds GP-TWS025 – TWS-навушники з чудовою посадкою, підтримкою HD-аудіо, ENC та швидким викликом Siri
- Аналитика | 27 ноября, 17:53
Самое интересное за неделю. Выпуск 41 (2022) - продвинутий ETHERLINE GUARD та як використовувати EcoFlow
- Аналитика | 20 ноября, 14:29
Самое интересное за неделю. Выпуск 40 (2022) - новий цікавий кейс від EcoFlow та OPPO A17 з 50Мп камерою
- Аналитика | 18 ноября, 17:00
На що звертати увагу при виборі ігрового ноутбука?
- Аналитика | 18 ноября, 14:01
Самое интересное за неделю. Выпуск 39 (2022) - відповіді на популярні питання по EcoFlow та хакерська атака на Yappy
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 10:23
LAPP пропонує потужні зарядні станції для зарядки авто вдома 5.00
- Безопасность | Позавчера, 0:41
Продукція EcoFlow доступна для бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 5.00
- Железо | Позавчера, 11:17
Блок управління трифазним автоматичним вводом резерву ПЭФ-321АВР від Новатек 5.00
- Интернет | Позавчера, 9:25
Калька для цветов: чудесное решение для оформления букетов 5.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
США відправили в Україну першу партію енергообладнання - Reuters 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
США отправят в Украину Patriot 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Боротьба за Крим триватиме десятиріччями — The Washington Post 0.00
- Железо | Сегодня, 11:45
Офіційний анонс нового OPPO A57s з пам’яттю 128 ГБ 0.00
- Интернет | Сегодня, 11:15
Платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ виповнилося 3 роки 0.00