17 июня 2024, 9:45

По мнению Юлиана Рёпке, почти ежедневные удары по российской ПВО — часть новой стратегии Украины, рассчитанной на прибытие истребителей F-16 на фронт осенью или зимой.

Для Киева уничтожать российскую ПВО сейчас важнее, чем удерживать небольшие сёла в Донбассе. Если у Украины появится превосходство в воздухе, их можно будет освободить.«Украина тщательно и систематически готовит использование своих Су-24 с британскими и французскими крылатыми ракетами, а также применение F-16, — сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге. — Украина использует диверсионные и специальные операции, а также высокоточное оружие для уничтожения российских радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны».