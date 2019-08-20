Аэропорт принцессы Юлианы - для пассажиров с крепкими нервами

20 августа 2019, 11:15

На острове Святого Мартина, в Карибском море, находится один из самых опасных аэропортов мира. Построен он был во время Второй мировой войны, а назван так в честь королевы Нидерландов Юлианы.

Она прилетела сюда в далеком 1944 году в качестве кронпринцессы. Сложно сказать, какие были впечатления коронованной особы от посадки в этом месте - мемуаров она не писала.Но для современных туристов, прилетающих отдохнуть в этот экзотический рай, посадка в аэропорту - настоящий аттракцион. Что уж говорить о тех, кто отдыхает на пляже Махо, расположенном по соседству. Дело в том, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Принцессы Юлианы очень короткая - всего 2130 метров. Поэтому пилотам приходится заходить на посадку очень низко, лайнер едва не задевает ограждение взлетно-посадочной полосы. Для летчиков посадка и взлет в аэропорту Юлианы - без преувеличения экзамен на профпригодность. Торец взлетно-посадочной полосы аэропорта расположен прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже.Побывав на острове, вы чувствуете настоящий шок. Когда над головой проплывает многотонная машина, дыхание останавливается само собой. Интересно, что на пляже даже висит расписание полетов, оформленное на доске для серфинга. Можно заранее приготовиться к «встрече» самолета. Конечно, учитывая то, что на сегодняшний день аэропорт Принцессы Юлианы является самым загруженным в Карибском регионе, отдых на пляже Махо нельзя назвать уединенным. Да и сам пляж, по большому счету, ничем не примечательный. Шириной всего метров десять, рядом дорога.Учтите, что на Карибах есть гораздо более интересные и живописные места. Впрочем, никто и не едет сюда, чтобы насладиться красотой моря или понежиться на солнышке - это место для любителей экстрима.