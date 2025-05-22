Жители европейской части РФ жалуются на отсутствие мобильного интернета

22 мая 2025, 8:45

Власти уверяют, что все делается «ради безопасности людей».



Сообщается, что мобильный интернет отключен во Владимирской и Тульской областях, а также в Подмосковье - Балашихе, Королеве, Электростали и Щелково.

Как сообщают местные власти, временные ограничения работы введены в связи с потенциальной угрозой, связанной с БпЛА.Видимо, с этой же угрозой связаны и временные ограничения на работу аэропортов.Так, в аэропортах Жуковский и Домодедово сегодня уже дважды вводили ограничения. Во второй раз за день введены временные ограничения и в аэропорту Шереметьево.