Вопрос о затоплении МКС будет решаться на уровне правительств стран-партнёров

4 февраля 2022, 11:45

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва (РКК), прокомментировала информацию о возможности затопления Международной космической станции (МКС).



На днях стало известно, что Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) намеревается затопить МКС в Тихом океане в январе 2031 года. Для свода комплекса с орбиты планируется использовать двигатели самой станции и силовые установки пристыкованных кораблей.

Как отметили в РКК «Энергия», техническая возможность свода станции с орбиты прорабатывается с момента её создания. Однако окончательно соответствующий вопрос не может быть решён какой-либо одной стороной, принимающей участие в проекте.



«Вопрос о сроках эксплуатации станции и соответственно по срокам её затопления определяется на правительственном уровне стран-партнёров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон», — говорится в сообщении.



Отмечается также, что траты по затоплению станции будут разделены пропорционально массе сводимых объектов. Задачи по сведению комплекса с орбиты лягут в том числе на специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.

Добавим, что в настоящее время «Роскосмос» и NASA ведут переговоры по поводу продления срока эксплуатации МКС до 2030 года.

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