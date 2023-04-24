Итоги "Рамштайн-11" в тезисах

24 апреля 2023, 16:45

Истребители F-16 вопрос политики, но мы говорим о контроле над воздушным пространством и сейчас делаем ставку на ПВО, - генерал США Марк Милли.

Другие итоги "Рамштайн-11":

Приоритет для Украины сейчас - наземные системы ПВО, чтобы обеспечить защиту от российских ракетных атак.

Союзники будут проводить тренинги для танкистов, а также для операторов ПВО (танки Abrams прибудут в Германию на протяжении нескольких недель, где украинские защитники начнут обучение на них).

Порядка 25 тысяч украинских военных прямо сейчас проходят обучение в Германии, около 8 тысяч уже завершили его и вернулись домой.

Запад передал Украине более 230 танков и 1500 других бронемашин для оснащения 9 бронетанковых бригад.

Украина получила "зеленый свет" для сотрудничества с закупочным агентством НАТО, - NSPA.

Партнеры и союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.