Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре

23 сентября 2020, 13:15

Microsoft активно продвигает свой новый браузер Edge, основанный на движке Chromium.

Он уже вышел для многих популярных платформ, помимо Windows, таких как Android, macOS и iOS. Теперь Microsoft объявила, что предварительная версия браузера для разработчиков в октябре выйдет и на Linux.