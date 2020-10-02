Microsoft начала рекламировать Edge во внутреннем поиске Windows 10

2 октября 2020, 9:15

Несколько дней назад стало известно о том, что реклама нового браузера Microsoft Edge начала появляться в меню «Настройки» операционной системы Windows 10.

Оказалось, что разработчики не остановились на этом и пошли дальше, добавив рекламу своего интернет-обозревателя во внутренний поиск программной платформы.

О намерении отказаться от своего старого браузера Edge и перейти на использование движка Chromium разработчики из Microsoft впервые объявили в конце 2018 года. Судя по всему, этот шаг был правильным, поскольку новый Edge, распространение которого началось в начале этого года, уже успел стать достаточно популярным, потеснив многих конкурентов. Статистические данные говорят о том, что в настоящее время новый Edge является вторым по популярности настольным браузером в мире и уступает только признанному лидеру рынка Google Chrome.



Очевидно, что активная реклама сыграла не последнюю роль в том, чтобы Edge за короткий временной отрезок сумел набрать популярность. Новый баннер с призывом использовать Edge в качестве браузера по умолчанию появился в поиске Windows 10. Он демонстрируется в верхней части окна и содержит в себе кнопку «Применить», после нажатия на которую Edge станет браузером по умолчанию, а рекламное сообщение в поиске перестанет появляться. Если же пользователь воспользуется приложением «Настройки» и выберет какое-то стороннее решение вроде Chrome или Firefox в качестве веб-обозревателя по умолчанию, то через некоторое время реклама Edge вновь появится в поиске.