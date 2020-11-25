Microsoft изменила процесс копирования и вставки в браузере Edge

25 ноября 2020, 16:53

Несмотря на инновации и современные технологии, используемые Microsoft в операционной системе Windows 10 и других продуктах, существует немало вещей, которые не менялись годами.

Одной из них является возможность вставки содержимого из буфера обмена с помощью сочетания клавиш Ctrl+V. Теперь же стало известно о том, что работа этой функции в новом браузере Edge изменилась.В очередном обновлении обозревателя Edge разработчики представили «улучшенную» функцию копирования и вставки содержимого из буфера обмена. Изменения затрагивают работу функции с URL-адресами. Теперь после копирования URL-адреса при последующей его вставке в адресную строку или какое-то веб-приложения вместо привычного адреса вставляется текстовый заголовок этой страницы вместе с гиперссылкой на неё.Проблема этой функции заключается в том, что она предполагает, что все веб-страницы и приложения готовы предоставить поддержку таких гиперссылок. И даже когда некоторые сайты действительно поддерживают эту функцию, зачастую происходит искажение заголовков страниц, из-за чего они становятся ещё более запутанными, чем привычный текстовый адрес. К счастью, в настройках браузера всё ещё можно сделать так, чтобы копируемые ссылки вставлялись как прежде, но о такой возможности сам Edge пользователей не уведомляет.Трудно сказать, почему разработчики решили не просто добавить эту функцию в Edge, а сделали её используемой для вставки URL-адресов по умолчанию. Возможно, причина этого кроется в наблюдаемой последнее время тенденции скрывать URL-адреса веб-страниц, которая наблюдается среди разработчиков браузеров.

(С) 3dnews