Microsoft Edge получит специальный режим с оптимальным потреблением ОЗУ

20 апреля 2021, 14:45

Стало известно о том, что разработчики из Microsoft начали тестировать новую функцию под названием «Режим производительности» в своём фирменном браузере Edge.

Согласно имеющимся данным, новый режим предназначен для оптимизации потребляемых ресурсов, в том числе оперативной памяти и энергии.



«Режим производительности помогает оптимизировать скорость, отзывчивость, использование памяти, процессора и батареи. Улучшения производительности могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей используемого устройства», — говорится в сообщении Microsoft.



На данным момент до конца неизвестно, как именно влияет на работу браузера изменение настроек производительности. Активация этого режима влияет на работу функции «Спящие вкладки», которую браузер использует для снижения потребляемых ресурсов путём перевода в спящий режим неактивных вкладок. Когда «Режим производительности» активирован автоматически устанавливается пятиминутный таймаут для перевода неактивных вкладок в спящий режим.



Новый режим будет наиболее полезным при использовании Edge на ноутбуках, поскольку оптимизированный расход ресурсов может существенно продлить время автономной работы устройства. Упомянутая функция стала доступна некоторым пользователям бета-версии обозревателя Edge Canary. Кроме того, включить этот режим можно путём активации соответствующей опции на странице экспериментальных функций браузера. На данном этапе он доступен только в Edge Canary. Когда новая функция появится в стабильных версиях обозревателя, пока неизвестно.

(С) 3dnews