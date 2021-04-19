Microsoft значительно улучшила браузер Edge для Android-устройств

19 апреля 2021, 14:45

С момента запуска нового браузера Edge, построенного на базе Chromium, Microsoft прикладывает массу усилий для его продвижения.

Мобильные версии обозревателя развиваются не так активно, но, похоже, что вскоре это изменится. Дело в том, что в выпущенной недавно бета-версии Edge Canary для Android произошли значительные изменения, которые должны сделать приложение более привлекательным для пользователей.

Речь идёт о Edge Canary 91.0.858.0, которая демонстрирует значительные изменения относительно того, что обозреватель Microsoft предлагает пользователям Android-устройств сейчас. Согласно имеющимся данным, браузер получил полностью переработанный пользовательский интерфейс, улучшенную функцию прокрутки страниц, а также поддержку активации дополнительных опций на странице edge://flags, аналогично тому, как это реализовано в десктопной версии обозревателя.



Значительный скачок в развитии мобильной версии браузера Microsoft связан с тем, что разработчики унифицируют кодовую базу Edge для разных платформ. За счёт этого будет проще добавлять новые функции в Edge на Android и других платформах. Также отмечается значительное повышение скорости работы Edge, причём как при загрузке сайтов, так и при прокрутке страниц.

Примечательно, что в настоящее время актуальна стабильная версия Edge 46.03.24.5155. Появление бета-версии Edge Canary 91.0.858.0 также говорит о значительном скачке в развитии обозревателя. Бета-версию Edge Canary можно загрузить из магазина цифрового контента Play Маркет.

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