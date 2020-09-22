Microsoft заменила проблемное обновление Windows 10

В июне этого года Microsoft выпустила пакет обновлений KB4559309 для Windows 10, который нёс с собой ряд исправлений, а также устанавливал новый браузер Edge на базе Chromium.
После этого некоторые пользователи Windows 10 стали сообщать о том, что после установки обновления снизилась производительность их компьютеров. Несколько дней назад Microsoft выпустила новый апдейт KB4576754, который также устанавливает Edge и является заменой проблемного пакета.
Напомним, ранее Microsoft начала распространение обновления KB4559309, главной особенностью которого должен был стать новый браузер Edge. Однако через некоторое время на форуме поддержки Microsoft начали появляться жалобы пользователей, в которых говорилось, что после установки обновления операционная система и многие приложения стали загружаться дольше обычного, а в играх наблюдалось снижение FPS. Другая проблема заключалась в том, что упомянутое обновление распространялось автоматически, поэтому его нельзя было удалить после установки.
Через некоторое время Microsoft признала наличие проблемы, а разработчики занялись её устранением. В итоге был выпущен пакет KB4576754, который является заменой проблемного обновления, но после его установки не происходит негативного воздействия на систему. «Это обновление заменяет ранее выпущенные обновления KB4541301, KB4541302 и KB4559309», — говорится в описании пакета KB4576754. Обновление установит в Edge на базе Chromium, а также внесёт ряд исправлений, повышающих стабильность работы операционной системы.
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