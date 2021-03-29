Microsoft выпустила последнее необязательное обновление для Windows 10 (1909)

29 марта 2021, 13:15

Стало известно о том, что Microsoft выпустила дополнительное обновление для операционной системы Windows 10 (1909), официальная поддержка которой будет завершена в мае этого года.

Необязательное обновление KB5000850 доступно через «Центр обновлений Windows» или его можно скачать из каталога Microsoft в виде автономного установщика.В отличие от ежемесячных обновлений безопасности, упомянутый пакет не является обязательным для установки, поэтому не будет загружаться на пользовательские устройства в автоматическом режиме. После установки KB5000850 номер сборки Windows повысится до 18363.1474, а также будут применены многочисленные исправления, направленные на повышение стабильности работы программной платформы.Что касается наиболее заметных исправлений, то установка KB5000850 решает проблему с фильтрами поиска в «Проводнике», когда при попытке отфильтровать результат поиска происходит зависание. Впервые эта проблема была замечена около двух лет назад, а после запуска Windows 10 (1909) на неё обратило внимание больше пользователей. Кроме того, разработчики исправили ошибку, из-за которой режим Internet Explorer в браузере Edge работал некорректно при использовании нескольких мониторов. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях возникали затруднения в работе концентраторов USB 3.0 при попытке перезапустить устройство.Поскольку в мае этого года Windows 10 (1909) перестанет получать обновления, Microsoft рекомендует пользователям своевременно переходить на использование актуальных версий программной платформы. Стоит отметить, что прекращение поддержки касается разных версий Windows 10 (1909), включая Home и Pro. В это же время пользователи Windows 10 (1909) Enterprise и Education продолжат получать обновления.

(С) 3dnews