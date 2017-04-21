21 апреля 2017, 9:15

"Доктор Веб" исследовал новый эксплойт для Microsoft Office

Компания «Доктор Веб» предупреждает об обнаружении новой уязвимости в популярном офисном пакете Microsoft Office. Она позволяет злоумышленникам загружать на атакуемый компьютер исполняемые файлы.



Уязвимость выявлена в приложении Microsoft Word. Злоумышленники разработали для нее действующий эксплойт, получивший в вирусной базе Dr.Web обозначение Exploit.Ole2link.1. Он использует технологию XML, в то время как раньше вирусописатели для эксплуатации уязвимостей в Microsoft Office применяли OLE-объекты.



Эксплойт реализован в виде документа Microsoft Word, имеющего расширение .docx. При попытке открытия этого документа происходит загрузка другого файла с именем doc.doc, который содержит встроенный HTA-сценарий, детектируемый Dr.Web под именем PowerShell.DownLoader.72. Этот HTA-сценарий, написанный с использованием синтаксиса Windows Script, вызывает командный интерпретатор PowerShell. В нем обрабатывается другой вредоносный скрипт, скачивающий на атакуемый компьютер исполняемый файл.



В настоящий момент при помощи этого механизма злоумышленники устанавливают на компьютеры жертв троянца-загрузчика Trojan.DownLoader24.49614, способного скачивать и запускать на инфицированной машине другое опасное ПО.



Антивирус Dr.Web успешно детектирует и удаляет файлы, содержащие эксплойт Exploit.Ole2link.1, поэтому этот эксплойт не представляет опасности для наших пользователей.

