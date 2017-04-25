Эксплойт-кит Rig поднялся на второе место самых активных зловредов

25 апреля 2017, 11:45

Check Point Software Technologies обнаружил огромный скачок в использовании наборов эксплойтов по всему миру.

Согласно мартовскому отчету Check Point Threat Index, второе место в списке самых популярных вредоносных программ занял эксплойт-кит Rig.



Наборы эксплойтов, предназначенные, чтобы искать и использовать уязвимости на машинах, а затем загружать и исполнять вредоносный код, почти не использовались с мая 2016 года, когда исчезли популярные наборы зловредов Angler и Nuclear. Однако мартовский отчет показал, что Rig EK резко поднялся в списках, став вторым среди наиболее часто используемых зловредов. В марте злоумышленники также чаще использовали Terror EK – от попадания в топ-10 его отделяет всего лишь одно место.



Rig включает эксплойты для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight. Заражение начинается с перенаправления на целевую страницу, содержащую Java-скрипт, который затем ищет уязвимые плагины и внедряет эксплойт.



Terror впервые был обнаружен в начале декабря 2016 и включал в себя восемь различных функциональных эксплойтов. Как Rig, так и Terror способны доставлять различные виды угроз – от кибервымогателей и банковских троянов до спам-ботов и майнинга биткоинов.



Как и в феврале, тройка самых популярных семейств вредоносных программ представлена самыми разными по функционалу видами вредоносного ПО. В 2016 году одним из самых прибыльных инструментов киберпреступников стало вымогательство, а теперь они начали использовать для его доставки эксплойт-киты. И нет никаких оснований думать, что вымогатели сойдут на нет в ближайшее время.



На первом и втором месте в рейтинге самых распространенных вредоносных программ находятся HackerDefender и Rig EK соответственно, на их счету 5% зараженных организаций по всему миру. За ними следуют Conficker и Cryptowal, жертвами которых стали 4% компаний.



Самые активные зловреды марта 2017:



1. ^ HackerDefender — Пользовательский руткит для Windows, может использоваться для сокрытия файлов, процессов и ключей системного реестра. Также его применяют в качестве бэкдора и программы для перенаправления портов, которая работает через TCP-порты, открытые существующими службами. В результате скрытый бэкдор невозможно обнаружить традиционными средствами.



2. ^ Rig EK — Набор эксплойтов появился в 2014 году. Rig включает эксплойты для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight. Заражение начинается с перенаправления на целевую страницу, содержащую Java-скрипт, который затем ищет уязвимые плагины и внедряет эксплойт.



3. ^ Conficker — Червь, обеспечивающий удаленное исполнение операций и загрузку вредоносного ПО. Инфицированный компьютер управляется ботом, который обращается за получением инструкций к своему командному серверу.