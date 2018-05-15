GIGABYTE анонсирует SSD-накопители серии UD PRO

GIGABYTE представляет SSD-накопители серии UD PRO (шинный интерфейс SATA) на базе высокоскоростной RAM-памяти DDR3, которые отвечают самым высоким стандартам качества, демонстрируют исключительную Ultra Durable надежность и позволяют накопить неоценимый опыт применения устройств в составе дисковой подсистемы выбранной пользователем платформы.
Анонсированные GIGABYTE SSD-накопители серии UD PRO емкостью 256 Гбайт и 512 Гбайт отличает стильный дизайн, четкая гравировка названия белыми буквами на фоне строгих очертаний корпуса черного или серого цвета. В устройствах GIGABYTE применяется высококачественная 3D NAND флеш-память для ускоренного выполнения операций чтения/записи, а высокоскоростной кэш-буфер DDR3L характеризует низкое энергопотребление, в полном объеме отвечая критериям отраслевых стандартов применительно к продуктам данной категории.
По сравнению со стандартными SSD-накопителями без встроенного кэш-буфера, накопители GIGABYTE серии UD PRO в два раза эффективнее, даже в том случае, если флэш-память устройства задействована полностью. На этом фоне IOPS операции для произвольной записи выполняются в 16 раз быстрее, по сравнению с устройствами без кэш-буфера. Кроме того, встроенная память DDR3L позволяет оперировать всей доступной емкостью флеш-памяти, без ущерба для производительности и доступного дискового пространства накопителя. Необходимо отметить также, что компания GIGABYTE тщательно проверяет все SSD-накопители серии UD PRO на совместимость и быстродействие в составе дисковой подсистемы широкого спектра материнских плат GIGABYTE на базе соответствующих наборов микросхем, чтобы оценить функциональности и долговечность собственных накопителей. С помощью стресс-тестов в условиях высокой температуры и воздействии других экстремальных параметров твердотельные накопители серии UD PRO успешно завершили все тесты, безупречно выполнив поставленные задачи.
“SSD-накопители с интерфейсом SATA составляют основу большинства дисковых подсистем современных ПК и демонстрируют впечатляющую динамику своего развития. Наша задача состояла в том, чтобы разработать и предложить продукт высочайшего качества, который выгодно отличается от аналогов”, - комментирует событие Джексон Су (заместитель директора GIGABYTE, подразделение разработки продуктов Channel Solutions). “Твердотельные накопители GIGABYTE серии UD PRO - это яркий пример нашей приверженности предлагать клиентам продукты самого высокого качества. Благодаря скоростным характеристикам оперативной памяти DDR3L и флэш-памяти 3D NAND, емкому дисковому пространству в 256 Гбайт или 512 Гбайт, SDD-накопители GIGABYTE серии UD PRO выгодно отличает исключительное быстродействие и стабильная работа, без ущерба для работоспособности флэш-памяти, производительности дисковой подсистемы и платформы в целом”.
На SSD-накопители GIGABYTE серии UD PRO распространяется 3-летняя гарантия, суммарный объем данных, который гарантированно может быть записан на накопитель составляет 200 Тбайт (характеристика TBW, Total Bytes Written), а их появление в свободной продаже следует ожидать совсем скоро.
Последние новости
- Железо | Вчера, 13:20
AOC представляет новый портативный USB-C монитор
- Интернет | Вчера, 12:45
На ZAKUPKI оформили первые тендерные гарантии от ПриватБанка
- Железо | Вчера, 12:15
GIGABYTE анонсирует SSD-накопители серии UD PRO
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Promate AuraWatch: ультракомпактный повербанк для Apple Watch и iPhone
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Стартовали продажи саундбаров LG 2018 года
- Железо | Вчера, 10:45
BIOSTAR показала майнинговую материнскую плату TB250-BTC D+ на 8-GPU
- Железо | Вчера, 10:15
Samsung сообщает о старте продаж своих точек доступа и контроллеров
- Бизнес | Вчера, 9:45
Hitachi представляет операционное ПО с возможностями искусственного интеллекта
- Безопасность | Вчера, 9:15
"Доктор Веб" выявил автора троянцев-шпионов
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 12:57
Deepcool DA700 EU: "твоя личная бронзовая электростанция"!
- Аналитика | Позавчера, 10:52
Мобильные новости №69: Киевстар предлагает оплачивать парковку "Мобильными деньгами"
- Аналитика | 13 мая, 20:01
Дайджест №231: подробности о Galaxy S8 Lite и смарт-часах LG LM-W315
- Обзоры | 8 мая, 14:38
Sigma mobile Smart Fruit PS-44: сетевой фильтр с лимонным, апельсиновым и мятным дизайном
- Обзоры | 8 мая, 14:21
SVEN PS-470 – крутая портативная акустика с дизайном в стиле бумбокс
- Аналитика | 7 мая, 15:17
Мобильные новости №68: отчет Киевстар о первых абонентах 4G
- Аналитика | 7 мая, 14:02
Дайджест №230: подробности о Samsung Galaxy S10 и продажи VR-шлема Oculus Go
- Аналитика | 2 мая, 23:58
Мобильные новости №67: самостоятельная замена SIM-карты на USIM для клиентов Vodafone
- Аналитика | 2 мая, 23:47
Дайджест №229: дата анонса OnePlus 6 и старт продаж ASUS ZenFone 5 Lite в Украине
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 14:15
Чем удивляла Linkos group на последней конференции по безбумажным решениям 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 11:45
"Живые" фото и характеристики смартфона Nokia X 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Promate AuraWatch: ультракомпактный повербанк для Apple Watch и iPhone 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 15:45
Huawei объявляет о начале продаж в Украине смартфона Y6 2018 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 10:15
Названа дата анонса QWERTY-смартфона BlackBerry KEY2 5.00
- Железо | 11 мая, 12:45
Беспроводная цифровая микрофонная система Sennheiser Digital 6000 награждена 5.00
- Бизнес | Позавчера, 17:30
Как выгодно купить Iphone X в Киеве в рассрочку 1.00
- Железо | Вчера, 13:20
AOC представляет новый портативный USB-C монитор 0.00
- Интернет | Вчера, 12:45
На ZAKUPKI оформили первые тендерные гарантии от ПриватБанка 0.00