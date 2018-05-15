15 мая 2018, 12:15

GIGABYTE анонсирует SSD-накопители серии UD PRO

GIGABYTE представляет SSD-накопители серии UD PRO (шинный интерфейс SATA) на базе высокоскоростной RAM-памяти DDR3, которые отвечают самым высоким стандартам качества, демонстрируют исключительную Ultra Durable надежность и позволяют накопить неоценимый опыт применения устройств в составе дисковой подсистемы выбранной пользователем платформы.



Анонсированные GIGABYTE SSD-накопители серии UD PRO емкостью 256 Гбайт и 512 Гбайт отличает стильный дизайн, четкая гравировка названия белыми буквами на фоне строгих очертаний корпуса черного или серого цвета. В устройствах GIGABYTE применяется высококачественная 3D NAND флеш-память для ускоренного выполнения операций чтения/записи, а высокоскоростной кэш-буфер DDR3L характеризует низкое энергопотребление, в полном объеме отвечая критериям отраслевых стандартов применительно к продуктам данной категории.



По сравнению со стандартными SSD-накопителями без встроенного кэш-буфера, накопители GIGABYTE серии UD PRO в два раза эффективнее, даже в том случае, если флэш-память устройства задействована полностью. На этом фоне IOPS операции для произвольной записи выполняются в 16 раз быстрее, по сравнению с устройствами без кэш-буфера. Кроме того, встроенная память DDR3L позволяет оперировать всей доступной емкостью флеш-памяти, без ущерба для производительности и доступного дискового пространства накопителя. Необходимо отметить также, что компания GIGABYTE тщательно проверяет все SSD-накопители серии UD PRO на совместимость и быстродействие в составе дисковой подсистемы широкого спектра материнских плат GIGABYTE на базе соответствующих наборов микросхем, чтобы оценить функциональности и долговечность собственных накопителей. С помощью стресс-тестов в условиях высокой температуры и воздействии других экстремальных параметров твердотельные накопители серии UD PRO успешно завершили все тесты, безупречно выполнив поставленные задачи.



“SSD-накопители с интерфейсом SATA составляют основу большинства дисковых подсистем современных ПК и демонстрируют впечатляющую динамику своего развития. Наша задача состояла в том, чтобы разработать и предложить продукт высочайшего качества, который выгодно отличается от аналогов”, - комментирует событие Джексон Су (заместитель директора GIGABYTE, подразделение разработки продуктов Channel Solutions). “Твердотельные накопители GIGABYTE серии UD PRO - это яркий пример нашей приверженности предлагать клиентам продукты самого высокого качества. Благодаря скоростным характеристикам оперативной памяти DDR3L и флэш-памяти 3D NAND, емкому дисковому пространству в 256 Гбайт или 512 Гбайт, SDD-накопители GIGABYTE серии UD PRO выгодно отличает исключительное быстродействие и стабильная работа, без ущерба для работоспособности флэш-памяти, производительности дисковой подсистемы и платформы в целом”.



На SSD-накопители GIGABYTE серии UD PRO распространяется 3-летняя гарантия, суммарный объем данных, который гарантированно может быть записан на накопитель составляет 200 Тбайт (характеристика TBW, Total Bytes Written), а их появление в свободной продаже следует ожидать совсем скоро.

