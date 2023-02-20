Новый накопитель AORUS Gen5 10000 с быстродействием не менее 10 Гбайт/с

20 февраля 2023, 12:15

GIGABYTE анонсировала новейший M.2 NVMe твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000 в форм-факторе 2280.

Модель оснащена контроллером стандарта PCIe 5.0 и сверхбыстрой флэш-памятью 3D-TLC NAND. Новый накопитель AORUS Gen5 10000 обеспечивает высокоскоростную передачу данных средствами прогрессивного шинного интерфейса PCIe 5.0 в составе платформы Intel и AMD и демонстрирует прирост производительности более чем на 40% по сравнению с SSD-накопителями предыдущего поколения PCIe 4.0. Изделие AORUS отличает простота инсталляции и эксплуатации на фоне блестящей перспективы применения в качестве основы дисковой подсистемы современных ПК. Конструктивное исполнение твердотельного накопителя и собственный радиатор охлаждения обеспечивают максимальную гибкость в процессе инсталляции индивидуальной дисковой подсистемы с учетом предпочтительных температурных параметров. Эксклюзивное фирменное приложение GCC (GIGABYTE Control Center) предоставляет пользователям информацию о статусе SSD в режиме реального времени с целью контроля за производительностью, текущим температурным режимом, стабильностью параметров, а также доступ к функциональным возможностям.

Благодаря реализации прогрессивного шинного интерфейса PCIe5.0 в составе материнских плат современных прогрессивных платформ, пропускная способность и скорость передачи данных средствами дисковой подсистемы выходят на новый уровень. Твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000 оснащен новейшим 8-канальным контроллером Phison PS5026-E26, который в полной мере проявляет свой незаурядный потенциал на операциях чтения произвольных данных. Среди ключевых преимуществ новинки 200-уровневая структура стека, флэш-память 3D-TLC NAND, а также кэш-память LPDDR4, благодаря которым твердотельные накопители AORUS Gen5 10000 раскрывают потенциал шинного интерфейса PCIe 5.0 в полном объёме, демонстрируя скорость доступа не менее 10 Гбайт/с, что обеспечивает прирост быстродействие на 40% по сравнению с SSD-накопителями предыдущего поколения. В составе современных платформ AMD и Intel, в которых на аппаратном уровне реализован шинный интерфейс PCIe5.0, твердотельные накопители AORUS Gen5 10000 обеспечивают новый уровень производительности и адресованы создателям всевозможного цифрового медиаконтента, поклонникам современных видеоигр, а также энтузиастам, заинтересованным в максимальной производительности ключевых подсистем ПК. Фирменная функция мониторинга твердотельных накопителей GIGABYTE средствами эксклюзивного приложения GCC предоставляет пользователям возможность оценить состояние SSD-накопителей в режиме реального времени и максимально продуктивно задействовать быстродействие модели AORUS Gen5 10000 в процессе выполнения наиболее критичных для дисковой подсистемы операций.



Как правило, выполняя операции на полной скорости, высокоскоростные SSD-накопители выделяют значительное количество тепла, при этом терморегулирование активируется в качестве защиты с целью предотвратить потерю данных, а также преждевременный износ контроллера и МС памяти. Следует отметить, что указанная превентивная мера в ряде случаев существенно снижает быстродействие устройства. Чтобы избежать потери производительности по причине перегрева, большинство современных накопителей оснащены собственными радиаторами, а в составе материнских плат нового поколения по умолчанию присутствуют радиаторы для высокоскоростных устройств, которые устанавливаются в M.2-разъемы. В этом контексте твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000 изначально поставляется в комплекте с оригинальным съемным радиатором на базе тепловых трубок. Таким образом, на усмотрение пользователя можно задействовать либо радиатор на материнской плате, либо предустановленный на AORUS Gen5 10000 собственный радиатор, в зависимости от конкретных условий эксплуатации накопителя.

Твердотельный накопитель AORUS Gen5 10000 в исполнении M.2 выполняет возложенные на него функции средствами протокола NVMe. Чтобы оценить исключительно высокое быстродействие новых накопителей на операциях чтения (не менее 10 Гбайт/с), мы настоятельно рекомендуем задействовать анонсированные модели в составе платформ Intel и AMD на базе материнских плат, в которых реализован шинный интерфейс PCIe 5.0. Материнские платы GIGABYTE предлагают профессиональный инструментарий для расширенной настройки ключевых параметров, поставляются вместе с фирменным программным обеспечением для всесторонней оценки состояния системы, демонстрируют высокую стабильностью и оптимизированную для решения конкретных задач производительность. Продукты GIGABYTE – это, безусловно, наилучший выбор для абсолютного большинства пользователей. Наряду с этим, команда инженеров-разработчиков GIGABYTE продолжает исследовать возможности перспективных микросхем NAND флэш-памяти и других компонентов, применение которых позволит повысить производительность дисковой подсистемы при этом ожидаемая скорость доступа составит не менее 12 Гбайт/с. Уже в ближайшее время пользователи смогут по достоинству оценить уникальное быстродействие SSD-накопителей GIGABYTE поколения PCIe 5.0, как только элементная база установленного качества будет доступна в необходимом объеме.