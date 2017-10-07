GIGABYTE дарит 40 евро при покупке платы GIGABYTE Z370 AORUS

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd. анонсирует новую маркетинговую акцию, которая стартует 5 октября и продлится до 30 ноября 2017 г.
Приобретая материнские платы семейства AORUS Z370 производства компании GIGABYTE, каждый покупатель получит в качестве подарка коды эквивалентной стоимостью до 40 евро для регистрации игр в платежной системе STEAM!
Коды для электронного кошелька STEAM работают так же, как подарочные карты, с помощью которых можно пополнить счет электронного кошелька персональной учетной записи STEAM, а затем использовать для покупки игр, дополнительного игрового контента, программного обеспечения, а также иных продуктов, размещенный в магазине STEAM.
Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести один из указанных ниже продуктов и зарегистрировать его на специальном микросайте, размещенном по адресу.