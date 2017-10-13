Представители каких стран чаще всего заказывают Uber в Украине

Международная технологическая компания Uber проанализировала данные о поездках в Украине за последний месяц и определила страны, жители которых наиболее активно пользовались Uber.
В первую пятерку стран, пользователи которых чаще всего заказывали поездки через приложение Uber в Украине, вошли (в алфавитном порядке): Великобритания, Польша, Россия, США и Франция. Причем, среди американцев чаще всего поездки с Uber заказывали жители Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса; а большинство пользовательских аккаунтов гостей из Великобритании зарегистрированы в Лондоне. Первую десятку замыкают Беларусь, Израиль, Нидерланды, Турция и Чехия.
Сегодня приложение Uber работает в более чем 600 городах 77 стран мира. Чтобы заказать поездку за рубежом, нет необходимости знать иностранный язык ‒ всю информацию пользователь вводит на установленном в интерфейсе приложения языке на своем смартфоне; цена поездки высвечивается заранее; не нужно искать местную валюту, чтобы расплатиться с водителем, ведь стоимость списывается с привязанной к аккаунту карты. Поэтому для иностранных гостей уже привычный сервис удобен и комфортен при передвижении по украинским городам. А недавно запущенная функция встроенного в приложение чата делает процесс заказа поездок с Uber еще проще ‒ находясь в другой стране, не нужно тратиться на дорогостоящие звонки в роуминге; если, например, возникли сложности с поиском заказанного автомобиля, пользователь и водитель могут обмениваться сообщениями и уточнять детали прямо в приложении.
Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.
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