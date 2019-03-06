“Рейтинг забывчивости” украинских пользователей Uber

6 марта 2019, 11:45

Предлагаем вашему вниманию третий ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber, из которого вы узнаете, что именно оставляли пассажиры в машинах Uber в Украине и Европе.

Мы определили не только самые забываемые вещи в Uber, но и самые «забывчивые» европейские страны, столицы и дни и, конечно же, самые странные предметы, оставленные в Uber.



За последний год мы видим, что чаще всего пассажиры забывают телефоны, сумки, кошельки и ключи, однако после пользователей в Uber остаются не только привычные вещи - в машинах в Европе находили разное, начиная с головы африканской куклы вуду и радиатора, и до Биг Мака и черного паука.



Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки наушники и очки. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.



Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Франция, Нидерланды и Ирландия. Украина в этом списке занимает восьмое место, а Киев также вошел в Топ 10 самых забывчивых европейских столиц - на 9-м месте (лидеры тут Лондон и Амстердам). Среди наименее забывчивых стран Европы Австрия, Турция и Чехия.



Среди самых необычных предметов, которые украинцы оставляли в Uber, оказались детский горшок, перчатки Микки Мауса и платья подруг невесты.



Кстати, самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии - за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах целых 28 раз.



Полный рейтинг забытых вещей в Uber смотрите ниже.



Если вы обнаружили, что что-то забыли во время последней поездки с Uber, зайдите в раздел “Помощь” в приложении, а если вы забыли в машине телефон - вы можете войти в свой аккаунт с компьютера. Вот что нужно сделать:



Нажмите “Ваши поездки” и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили

Нажмите “Я оставил вещь в Uber”

Нажмите «Связаться с водителем по поводу забытой вещи”

Прокрутите страницу вниз и введите свой контактный номер телефона. Нажмите “Отправить”.

Если вы забыли свой телефон, введите номер телефона друга (вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись на компьютере или используя телефон друга).

Мы позвоним на указанный номер и соединим вас напрямую с вашим водителем.

Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашел вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.

Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и лучшим способом связаться с вами.



Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине



Телефон

Кошелек

Сумка

Одежда

Наушники

Ключи

Очки



20 самых необычных предметов, забытых в Uber в Украине



Детский рюкзак с кошельком бананами и самодельным мечом

2 детские машинки Рык и Вспыш

Корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и тренога деревянная

Гитара

Сапог детский

Два бокса для салфеток

Детский горшок

Утюг

Форма для пирога и железный поднос

Удочка в черном матерчатом чехле

Счетчики для воды

Мангал складной и шампура в чехле

Бампер от детской коляски

Платья подруг невесты

Кларнет

Накладные волосы

Штаны

Танцевальные туфли

Перчатки Микки Мауса

Плакат с изображением Мэрилин Монро



Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе



Франция

Нидерланды

Ирландия

Великобритания

Польша

Хорватия

Испания

Украина

Швейцария