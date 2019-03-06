“Рейтинг забывчивости” украинских пользователей Uber

Предлагаем вашему вниманию третий ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber, из которого вы узнаете, что именно оставляли пассажиры в машинах Uber в Украине и Европе.
Мы определили не только самые забываемые вещи в Uber, но и самые «забывчивые» европейские страны, столицы и дни и, конечно же, самые странные предметы, оставленные в Uber.
За последний год мы видим, что чаще всего пассажиры забывают телефоны, сумки, кошельки и ключи, однако после пользователей в Uber остаются не только привычные вещи - в машинах в Европе находили разное, начиная с головы африканской куклы вуду и радиатора, и до Биг Мака и черного паука.
Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки наушники и очки. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.
Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Франция, Нидерланды и Ирландия. Украина в этом списке занимает восьмое место, а Киев также вошел в Топ 10 самых забывчивых европейских столиц - на 9-м месте (лидеры тут Лондон и Амстердам). Среди наименее забывчивых стран Европы Австрия, Турция и Чехия.
Среди самых необычных предметов, которые украинцы оставляли в Uber, оказались детский горшок, перчатки Микки Мауса и платья подруг невесты.
Кстати, самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии - за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах целых 28 раз.
Полный рейтинг забытых вещей в Uber смотрите ниже.
Если вы обнаружили, что что-то забыли во время последней поездки с Uber, зайдите в раздел “Помощь” в приложении, а если вы забыли в машине телефон - вы можете войти в свой аккаунт с компьютера. Вот что нужно сделать:
Нажмите “Ваши поездки” и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили
Нажмите “Я оставил вещь в Uber”
Нажмите «Связаться с водителем по поводу забытой вещи”
Прокрутите страницу вниз и введите свой контактный номер телефона. Нажмите “Отправить”.
Если вы забыли свой телефон, введите номер телефона друга (вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись на компьютере или используя телефон друга).
Мы позвоним на указанный номер и соединим вас напрямую с вашим водителем.
Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашел вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.
Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и лучшим способом связаться с вами.
Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине
Телефон
Кошелек
Сумка
Одежда
Наушники
Ключи
Очки
20 самых необычных предметов, забытых в Uber в Украине
Детский рюкзак с кошельком бананами и самодельным мечом
2 детские машинки Рык и Вспыш
Корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и тренога деревянная
Гитара
Сапог детский
Два бокса для салфеток
Детский горшок
Утюг
Форма для пирога и железный поднос
Удочка в черном матерчатом чехле
Счетчики для воды
Мангал складной и шампура в чехле
Бампер от детской коляски
Платья подруг невесты
Кларнет
Накладные волосы
Штаны
Танцевальные туфли
Перчатки Микки Мауса
Плакат с изображением Мэрилин Монро
Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе
Франция
Нидерланды
Ирландия
Великобритания
Польша
Хорватия
Испания
Украина
Швейцария