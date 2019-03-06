6 марта 2019, 11:45

“Рейтинг забывчивости” украинских пользователей Uber

Предлагаем вашему вниманию третий ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber, из которого вы узнаете, что именно оставляли пассажиры в машинах Uber в Украине и Европе.

Мы определили не только самые забываемые вещи в Uber, но и самые «забывчивые» европейские страны, столицы и дни и, конечно же, самые странные предметы, оставленные в Uber. 

За последний год мы видим, что чаще всего пассажиры забывают телефоны, сумки, кошельки и ключи, однако после пользователей в Uber остаются не только привычные вещи - в машинах в Европе находили разное, начиная с головы африканской куклы вуду и радиатора, и до Биг Мака и черного паука.

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки наушники и очки. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.

Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Франция, Нидерланды и Ирландия. Украина в этом списке занимает восьмое место, а Киев также вошел в Топ 10 самых забывчивых европейских столиц - на 9-м месте (лидеры тут Лондон и Амстердам). Среди наименее забывчивых стран Европы Австрия, Турция и Чехия. 

Среди самых необычных предметов, которые украинцы оставляли в Uber, оказались детский горшок, перчатки Микки Мауса и платья подруг невесты.

Кстати, самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии - за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах целых 28 раз.

Полный рейтинг забытых вещей в Uber смотрите ниже.

Если вы обнаружили, что что-то забыли во время последней поездки с Uber, зайдите в раздел “Помощь” в приложении, а если вы забыли в машине телефон - вы можете войти в свой аккаунт с компьютера.  Вот что нужно сделать:

    Нажмите “Ваши поездки” и выберите поездку, во время которой вы что-то оставили
    Нажмите “Я оставил вещь в Uber”
    Нажмите «Связаться с водителем по поводу забытой вещи”
    Прокрутите страницу вниз и введите свой контактный номер телефона. Нажмите “Отправить”.
    Если вы забыли свой телефон, введите номер телефона друга (вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись на компьютере или используя телефон друга).
    Мы позвоним на указанный номер и соединим вас напрямую с вашим водителем.
    Если ваш водитель ответит и подтвердит, что нашел вашу вещь, согласуйте удобное для обоих время и место встречи.
    Если ваш водитель не отвечает, оставьте подробное голосовое сообщение с описанием забытой вещи и лучшим способом связаться с вами.

Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине

    Телефон
    Кошелек
    Сумка
    Одежда
    Наушники
    Ключи
    Очки

20 самых необычных предметов, забытых в Uber в Украине

    Детский рюкзак с кошельком бананами и самодельным мечом
    2 детские машинки Рык и Вспыш
    Корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и тренога деревянная
    Гитара
    Сапог детский
    Два бокса для салфеток
    Детский горшок
    Утюг
    Форма для пирога и железный поднос
    Удочка в черном матерчатом чехле
    Счетчики для воды
    Мангал складной и шампура в чехле
    Бампер от детской коляски
    Платья подруг невесты
    Кларнет
    Накладные волосы
    Штаны
    Танцевальные туфли
    Перчатки Микки Мауса
    Плакат с изображением Мэрилин Монро

Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе

    Франция
    Нидерланды
    Ирландия
    Великобритания
    Польша
    Хорватия
    Испания
    Украина
    Швейцария


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