Uber: Второй ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber

16 марта 2018, 11:45

Предлагаем вашему вниманию второй ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber, чтобы узнать, что именно остается в машинах Uber в Украине и Европе.

Мы определили не только самые забываемые вещи в Uber, но и самые «забывчивые» украинские города и дни, а также пользователи каких европейских стран больше всего и меньше всего забывают свои вещи, и, конечно же, самые странные предметы, оставленные в Uber.



Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки и деньги. Самые забывчивые города ? Киев, Одесса и Львов. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в воскресенье и понедельник. А самые забывчивые дни в 2017 году были 27 ноября и 10 декабря.



Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Испания, Польша и Португалия; а вот Украина возглавляет список наименее забывчивых стран Европы, далее следуют Румыния и Ирландия.



Самыми необычными предметами, которые украинцы оставляли в Uber, оказались барный стул, зубная паста, булава, ведро с чистящими средствами и черный спасательный жилет.



Если вы проснетесь в эти выходные, понимая, что что-то забыли во время последней поездки с Uber, зайдите в раздел “Помощь” в приложении, нажмите на последнюю выполненную вами поездку и затем “Я оставил вещь в Uber”. Мы сделаем все возможное, чтобы ваша забытая вещь к вам вернулась! Если вы потеряли свой телефон, можно использовать форму обратной связи на веб-сайте Uber.



Полный рейтинг забытых вещей в Uber смотрите ниже и во вложении.



10 самых часто забываемых вещей в Uber в Украине



Телефон

Одежда

Кошелек/кредитная карта

Ключи

Сумка

Деньги

Очки

Документы

Рюкзак

Ювелирные изделия

50 самых уникальных предметов, забытых в Uber



Барный стул

Синие брюки

Зубная паста

Багаж

Красная кепка

Пропуск

Серебряная зажигалка ST Dupont

Булава

Ведро с чистящими средствами

Вязаный шарф-капюшон

Зеленая кепка

Зеленый блокнот с ручкой

Детский капюшон

Мужская вязаная кепка

Настольная игра

Черный гольф

Портативное зарядное устройство в виде миньона

Подушка для шеи

Большая игрушечная машина

Игрушка в виде серого кролика с застежкой для крепления на сумку

Черный спасательный жилет

Карта лояльности клиники Борис

Файл с назначением врача

Детское переносное кресло

Чехол для очков Tom Ford

Фиолетовая крышка

Черная термокружка Contigo

Конверт

Черный дорожный чехол

Книги

Парфюм

Самокат

Подарочная корзина

Помада

Шлепки

Телефон Lenovo

Беспроводные наушники Apple AirPods

Документ

Паспорт

Синяя футболка

Lenovo A916

Флешка в пластиковом чехле

Ковер

Каремат

Черные джинсы

Черный чехол с очками "DIOR"

Фотоаппарат

Pixel 2

Еда

Очень важная сим-карта

Самые “забывчивые” украинские города:



Киев

Одесса

Львов

Харьков

Днипро

Запорожье

Винница

Дни недели, когда поступает больше всего сообщений о забытых вещах - Украина



Воскресенье

Понедельник

Четверг

Суббота

Вторник

Самые “забывчивые” дни в 2017 году в Украине:



27 ноября 2017 года

10 декабря 2017 года

29 декабря 2017 года

19 октября 2017 года

20 апреля 2017 года

Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе:



Испания

Польша

Португалия

Чехия

Италия

Швеция

Франция

Швейцария

Бельгия

Нидерланды

Топ 10 наименее “забывчивых” стран в Европе:



Украина

Румыния

Ирландия

Хорватия

Норвегия

Словакия

Эстония

Германия

Литва

Австрия