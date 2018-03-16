Uber: Второй ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber

Предлагаем вашему вниманию второй ежегодный рейтинг забытых вещей в Uber, чтобы узнать, что именно остается в машинах Uber в Украине и Европе.
Мы определили не только самые забываемые вещи в Uber, но и самые «забывчивые» украинские города и дни, а также пользователи каких европейских стран больше всего и меньше всего забывают свои вещи, и, конечно же, самые странные предметы, оставленные в Uber.
Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки и деньги. Самые забывчивые города ? Киев, Одесса и Львов. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в воскресенье и понедельник. А самые забывчивые дни в 2017 году были 27 ноября и 10 декабря.
Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Испания, Польша и Португалия; а вот Украина возглавляет список наименее забывчивых стран Европы, далее следуют Румыния и Ирландия.
Самыми необычными предметами, которые украинцы оставляли в Uber, оказались барный стул, зубная паста, булава, ведро с чистящими средствами и черный спасательный жилет.
Если вы проснетесь в эти выходные, понимая, что что-то забыли во время последней поездки с Uber, зайдите в раздел “Помощь” в приложении, нажмите на последнюю выполненную вами поездку и затем “Я оставил вещь в Uber”. Мы сделаем все возможное, чтобы ваша забытая вещь к вам вернулась! Если вы потеряли свой телефон, можно использовать форму обратной связи на веб-сайте Uber.
Полный рейтинг забытых вещей в Uber смотрите ниже и во вложении.
10 самых часто забываемых вещей в Uber в Украине
Телефон
Одежда
Кошелек/кредитная карта
Ключи
Сумка
Деньги
Очки
Документы
Рюкзак
Ювелирные изделия
50 самых уникальных предметов, забытых в Uber
Барный стул
Синие брюки
Зубная паста
Багаж
Красная кепка
Пропуск
Серебряная зажигалка ST Dupont
Булава
Ведро с чистящими средствами
Вязаный шарф-капюшон
Зеленая кепка
Зеленый блокнот с ручкой
Детский капюшон
Мужская вязаная кепка
Настольная игра
Черный гольф
Портативное зарядное устройство в виде миньона
Подушка для шеи
Большая игрушечная машина
Игрушка в виде серого кролика с застежкой для крепления на сумку
Черный спасательный жилет
Карта лояльности клиники Борис
Файл с назначением врача
Детское переносное кресло
Чехол для очков Tom Ford
Фиолетовая крышка
Черная термокружка Contigo
Конверт
Черный дорожный чехол
Книги
Парфюм
Самокат
Подарочная корзина
Помада
Шлепки
Телефон Lenovo
Беспроводные наушники Apple AirPods
Документ
Паспорт
Синяя футболка
Lenovo A916
Флешка в пластиковом чехле
Ковер
Каремат
Черные джинсы
Черный чехол с очками "DIOR"
Фотоаппарат
Pixel 2
Еда
Очень важная сим-карта
Самые “забывчивые” украинские города:
Киев
Одесса
Львов
Харьков
Днипро
Запорожье
Винница
Дни недели, когда поступает больше всего сообщений о забытых вещах - Украина
Воскресенье
Понедельник
Четверг
Суббота
Вторник
Самые “забывчивые” дни в 2017 году в Украине:
27 ноября 2017 года
10 декабря 2017 года
29 декабря 2017 года
19 октября 2017 года
20 апреля 2017 года
Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе:
Испания
Польша
Португалия
Чехия
Италия
Швеция
Франция
Швейцария
Бельгия
Нидерланды
Топ 10 наименее “забывчивых” стран в Европе:
Украина
Румыния
Ирландия
Хорватия
Норвегия
Словакия
Эстония
Германия
Литва
Австрия