5 октября 2017, 10:45

Uber запускает новые функции в приложении для водителей

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного онлайн-сервиса для заказа поездок, запустила сегодня ряд новых функций в приложении для водителей, которые повысят удобство и эффективность сотрудничества с платформой. Украина стала одной из пяти первых стран в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, где запущены новые опции. В других регионах это будет происходить постепенно в течение месяца.



Среди новых опций в приложении для водителей Uber, доступных с сегодняшнего дня в Украине:



● возможность поделиться маршрутом и статусом поездки с родными и близкими;

● возможность указать желаемое время прибытия ‒ водитель может задать в приложении время, к которому он хотел бы прибыть в определенный пункт;

● возможность общения пользователя и водителя в чате в самом приложении (доступна в тестовом режиме).



“В этом году Uber начал масштабную кампанию в США, цель которой, ‒ усовершенствовать приложение, добавив или видоизменив некоторые функции, чтобы улучшить пользовательский опыт водителей. Эти нововведения стали возможны благодаря комментариям участников исследований и фокус-групп. Например, увидев популярность функции “отправить статус” у пассажиров, мы решили распространить ее действие и на водителей. Не менее долгожданная функция ‒ чат в приложении, ее однозначно оценят и водители, и пользователи,” ‒ говорит Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ.



Отправка информации про поездку



Данная функция дает водителям возможность легко обмениваться информацией о местоположении в поездке с друзьями или близкими. Ранее такая опция была доступна только для пассажиров. Благодаря новой функции близкие или друзья водителя смогут следить в режиме реального времени за поездкой, что в целом повысит безопасность поездок для водителей.



Желаемое время прибытия



Раньше водитель мог указать в приложении только желаемый пункт назначения, теперь и время прибытия по указанному адресу. Например, если ему необходимо быть в центре города в 18.00, то он указывает пункт назначения (адрес) и нажимает “Добавить время прибытия”; затем выбирает время, когда ему нужно там быть. Система будет учитывать указанное место и время прибытия при отборе заказов и предлагать те, что находятся по пути следования к конечному пункту маршрута, так чтобы водитель завершил заказы и прибыл на место вовремя. Функция “Желаемое время прибытия” позволит водителям лучше и эффективнее управлять своим графиком работы на платформе Uber.



Чат в приложении



Приложение Uber работает в более чем 600 городах 77 стран мира, что очень удобно для пользователей, в том числе и во время заграничных поездок. Теперь водители и пользователи смогут отправлять сообщения и уточнять детали поездки прямо в чате внутри приложения Uber, без необходимости совершать дорогостоящие телефонные звонки в роуминге. Водитель может всего одним нажатием на экран смартфона отправить подтверждение пассажиру о том, что он получил и прочитал его сообщение. Новая функция значительно упростит процесс заказа автомобиля по всему миру. Она будет доступна в тестовом режиме с сегодняшнего дня.



Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.

