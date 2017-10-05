Uber запускает новые функции в приложении для водителей

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного онлайн-сервиса для заказа поездок, запустила сегодня ряд новых функций в приложении для водителей, которые повысят удобство и эффективность сотрудничества с платформой. Украина стала одной из пяти первых стран в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, где запущены новые опции. В других регионах это будет происходить постепенно в течение месяца.
Среди новых опций в приложении для водителей Uber, доступных с сегодняшнего дня в Украине:
● возможность поделиться маршрутом и статусом поездки с родными и близкими;
● возможность указать желаемое время прибытия ‒ водитель может задать в приложении время, к которому он хотел бы прибыть в определенный пункт;
● возможность общения пользователя и водителя в чате в самом приложении (доступна в тестовом режиме).
“В этом году Uber начал масштабную кампанию в США, цель которой, ‒ усовершенствовать приложение, добавив или видоизменив некоторые функции, чтобы улучшить пользовательский опыт водителей. Эти нововведения стали возможны благодаря комментариям участников исследований и фокус-групп. Например, увидев популярность функции “отправить статус” у пассажиров, мы решили распространить ее действие и на водителей. Не менее долгожданная функция ‒ чат в приложении, ее однозначно оценят и водители, и пользователи,” ‒ говорит Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ.
Отправка информации про поездку
Данная функция дает водителям возможность легко обмениваться информацией о местоположении в поездке с друзьями или близкими. Ранее такая опция была доступна только для пассажиров. Благодаря новой функции близкие или друзья водителя смогут следить в режиме реального времени за поездкой, что в целом повысит безопасность поездок для водителей.
Желаемое время прибытия
Раньше водитель мог указать в приложении только желаемый пункт назначения, теперь и время прибытия по указанному адресу. Например, если ему необходимо быть в центре города в 18.00, то он указывает пункт назначения (адрес) и нажимает “Добавить время прибытия”; затем выбирает время, когда ему нужно там быть. Система будет учитывать указанное место и время прибытия при отборе заказов и предлагать те, что находятся по пути следования к конечному пункту маршрута, так чтобы водитель завершил заказы и прибыл на место вовремя. Функция “Желаемое время прибытия” позволит водителям лучше и эффективнее управлять своим графиком работы на платформе Uber.
Чат в приложении
Приложение Uber работает в более чем 600 городах 77 стран мира, что очень удобно для пользователей, в том числе и во время заграничных поездок. Теперь водители и пользователи смогут отправлять сообщения и уточнять детали поездки прямо в чате внутри приложения Uber, без необходимости совершать дорогостоящие телефонные звонки в роуминге. Водитель может всего одним нажатием на экран смартфона отправить подтверждение пассажиру о том, что он получил и прочитал его сообщение. Новая функция значительно упростит процесс заказа автомобиля по всему миру. Она будет доступна в тестовом режиме с сегодняшнего дня.
Для того чтобы начать пользоваться Uber, необходимо скачать приложение по ссылке uber.com/app, в Google Play для Android или в App Store для iOS.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 12:15
SteelSeries объявляет о выпуске лимитированной серии цветных гарнитур Arctis
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Юг-Контракт и ERGO презентуют серию современных автомагнитол
- Бизнес | Вчера, 11:15
Fujitsu объединяет частные гиперконвергентные системы с облачными средами
- Интернет | Вчера, 10:45
Uber запускает новые функции в приложении для водителей
- Интернет | Вчера, 10:15
Квест в дополненной реальности — впервые в Украине
- Интернет | Вчера, 9:45
С начала года ПриватБанк продал 500 000 трамвайных е-билетов
- Бизнес | Вчера, 9:15
Состоялась мировая премьера нового бренда от GOODRAM
- Гаджеты | Позавчера, 12:45
Множество подробностей о смартфоне HTC U11 Life
- Гаджеты | Позавчера, 12:15
Представлен смартфон Alcatel U5 HD с поддержкой LTE
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 8:43
APACER microSDHC 32GB UHS-I class 10: "microSD-шка с бонусами"!
- Обзоры | Позавчера, 8:43
Gembird CCC-PSU7 – недорогой блок питания для хорошего компьютера
- Обзоры | 3 октября, 10:58
SVEN AP-B550MV: "тенор во фраке"!
- Аналитика | 2 октября, 9:42
Мобильные новости №44: запуск 5G и расширение 3G-сети Киевстар
- Аналитика | 2 октября, 7:13
Дайджест №199: анонс Huawei Maimang 6 и улучшенные Nokia 3310/Nokia 8
- Аналитика | 25 сентября, 11:02
Мобильные новости №43: комплексная защита мобильного телефона от Киевстар и защита Укртелеком от DDoS-атак
- Аналитика | 24 сентября, 22:53
Дайджест №198: три последних смартфона HTC в 2017 году и Android 8.0 для смартфонов Motorola
- Фотогалереи | 21 сентября, 17:06
Samsung Galaxy Studio открылась в Киеве
- Обзоры | 21 сентября, 9:12
Gembird CCC-PSU5-12: доступный блок питания для офисного или домашнего ПК!
Популярные новости
- Гаджеты | 3 октября, 13:15
Смартфон Huawei Nova 2i – безрамочный дизайн и 4 камеры 4.50
- Гаджеты | 2 октября, 17:46
Топ-5 лучших смартфонов, проверенных временем 2.50
- Гаджеты | Позавчера, 12:45
Множество подробностей о смартфоне HTC U11 Life 5.00
- Гаджеты | 3 октября, 13:45
Android 8.0 Oreo получат все смартфоны Nokia – подтверждено 5.00
- Гаджеты | 3 октября, 12:45
В Китае "засветился" безрамочный смартфон Gionee S11 5.00
- Железо | 2 октября, 11:45
Платформа X299 от MSI занимает 1 место по разгону 18-ядерного i9-7980XE 5.00
- Гаджеты | 2 октября, 13:45
Безрамочный Gionee M7 Power выходит за пределы Китая 4.00
- Гаджеты | Вчера, 12:15
SteelSeries объявляет о выпуске лимитированной серии цветных гарнитур Arctis 0.00
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Юг-Контракт и ERGO презентуют серию современных автомагнитол 0.00