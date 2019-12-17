Uber представляет функцию “Проверка идентификации в режиме реального времени”

17 декабря 2019, 12:15

Uber постоянно работает над тем, чтобы защитить все взаимодействия с платформой, и одна из ключевых мер безопасности состоит в том, чтобы водители и курьеры на платформе были именно теми, за кого они себя выдают.

Сегодня Uber делает еще один шаг вперед и представляет функцию “Проверка идентификации в режиме реального времени” для всех водителей и курьеров в Украине.



Данная функция предлагает водителям и курьерам поделиться селфи перед выходом онлайн, чтобы убедиться, что они соответствует учетной записи, зарегистрированной на платформе. Эта мера безопасности поможет предотвратить мошенничество и защитит учетные записи водителя и курьера от взлома. Также она поможет защитить пользователей, добавляя еще один уровень надежности в приложение, гарантируя, что нужный человек находится за рулем автомобиля или доставляет еду.



Uber всегда ищет надежные способы использования технологий для повышения безопасности своей платформы. Потенциал современных технологий способен предотвратить проблему еще до ее появления.



Как работает функция “Проверка идентификации в режиме реального времени”:



Водителей и курьеров будут периодически просить съехать в безопасное место и сделать селфи, чтобы убедиться, что их фото совпадает с профилем владельца учетной записи. Этот запрос может прийти в любое время, при входе в систему или между поездками и доставками.



Если изображения не совпадают или не выполняется проверка, учетная запись будет заблокирована, и будет проведено дальнейшие расследование.



Несмотря на то, что проверки будут проводиться случайным образом, они будут инициированы автоматически, если пользователь сообщит о подозрении несоответствия между изображениями.



Чтобы защитить личные данные наших пользователей, водителям и курьерам будет предоставлена возможность выбрать либо автоматическую проверку с использованием биометрической технологии, либо проверку вручную при помощи агента поддержки Uber.



Ранее в этом году мы запустили функцию “Проверь свою поездку”, которая напоминает пользователям проверять, соответствует ли водитель своему фото в приложении. Эта функция напоминания помогает пассажирам быть более бдительными, сообщать о любых подозрениях, а также используется в составлении отчетов о потенциальных случаях несоответствия фотографий.

