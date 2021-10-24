vivo взяла участь у марафоні країни — 12-й WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021

24 октября 2021, 21:17

Співробітники компанії vivo в Україні взяли участь у забігах на дистанції 10 та 21 км та відвідали захід з власною незвичайною командою підтримки.

vivo підтримує заходи, що спрямовані на популяризацію здорового способу життя та сприяють розвитку суспільства.

Вже 12 років поспіль WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON збирає тисячі любителів бігу і спортсменів з різних куточків України та світу. Цьогоріч у 12-му WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 взяли участь близько 8500 учасників, серед яких 300 іноземців (з США, Китаю, Британії, Франції, Італії, Данії, Латвії та інших країн). У програмі івенту були індивідуальні дорослі старти 42 км, 21 км, 10 км, 4.2 км, естафета, командні старти, Ветеранська десятка, забіг з собаками, Сімейний забіг 1.6 км і дитячі старти.