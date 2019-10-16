Uber запускает Uber Movement в Украине

16 октября 2019, 9:45

Uber запускает бесплатный инструмент Uber Movement в Украине.

С сегодняшнего дня, Киев становится частью открытого веб-сайта, на котором собрана информация о ситуации на дорогах в режиме реально времени, чтобы помогать урбанистам, руководителям городов и общественности лучше понимать транспортные потребности своих городов и как лучше инвестировать в новую инфраструктуру.

Uber Movement показывает среднее время передвижения из одной зоны города в другую, на основе данных миллиардов поездок с Uber. Это позволит более эффективно оценивать необходимые инвестиции в транспортную инфраструктуру города.«Запуск Uber Movement в Киеве — это еще одна возможность помогать развиваться городам, решать вопрос транспортных перевозок и потребностей городских систем. Как технологическая компания, мы можем помогать городам принимать важные решения, руководствуясь нашим данным, в пользу города и его жителей», - говорит Джейми Хейвуд, региональный менеджер Uber, Великобритания, Северная и Восточная Европа.«Мы достигнем цифровой трансформации Украины благодаря партнерству между государством, бизнесом и гражданами. Uber Movement открывает уникальный набор данных, который поможет формировать политику в сфере инфраструктуры. Тот факт, что Киев стал первым городом в регионе, для которого были открыты такие данные, означает признание международными инвесторами Украины как государства, которое становится хабом для реализации инновационных цифровых решений», — комментирует Михаил Федоров, Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины«Ранее города, чтобы получить аналогичного рода информацию, тратили десятки миллионов евро на датчики и их инфраструктуру. Теперь мы получим данные безвозмездно, экономя просто огромные бюджетные средства. Использование данных о времени в пути, предоставляемых Uber Movement — это прямой путь, а точнее основа для реализации, заложенной в Стратегию Киева 2025 динамической транспортной модели. Это возможность для города наконец-то начать управлять транспортной системой. Вполне возможно, что с помощью данных, которые дает нам Uber Movement, поездки киевлян и жителей пригорода уже в течение следующих 12 месяцев станут быстрее, комфортнее и безопаснее», — Дмитрий Беспалов, транспортный эксперт, генеральный директор A+C Украине, преподаватель кафедры Городского строительства КНУСА.Uber уделяет много внимания защите конфиденциальности водителей и пассажиров, поэтому Uber Movement использует только агрегированные анонимные данные, которые не могут быть использованы для доступа к личной информации. Со временем Uber добавит в инструмент больше функциональных возможностей, наборов данных и городов. А также будет продолжать обсуждать с чиновниками, урбанистами и жителями городов как усовершенствовать Movement и предоставлять актуальные данные для улучшения городов.