Uber запускає нову послугу в серці Африки: Uber Safari

3 октября 2024, 11:15

Uber пропонує своїм користувачам у Кейптауні, Південна Африка, унікальну можливість, яку неможливо пропустити.

Uber Safari — це нова пригода у серії туристичних продуктів «Go Anywhere» від Uber, яка пропонує як мандрівникам, так і місцевим жителям легкий доступ до одного із найяскравіших вражень у Африці — захопливої пригоди в дикій природі.

Uber Safari доступний для замовлення виключно у застосунку Uber з 1 жовтня до 1 лютого. Це ідеальна одноденна подорож для тих, хто бажає побачити «велику п'ятірку»: левів, слонів, буйволів, леопардів та носорогів неподалік Кейптауна. У співпраці з Aquila Private Game Reserve, одним з найпопулярніших заповідників Південної Африки, Uber пропонує доступне, розкішне та комфортне сафарі.«Ми створили серію «Go Anywhere», аби допомогти нашим користувачам забронювати незабутні пригоди зі зручністю Uber, яку вони знають і люблять», — коментує Франс Хімстра, регіональний генеральний менеджер Uber на Близькому Сході та в Африці. «У випадку з Uber Safari — однією з наших найсміливіших пропозицій на сьогодні — наша технологія Reserve дозволяє легше, ніж будь-коли, пережити епічний досвід подорожі Південною Африкою».Денна поїздка включає трансфер з Кейптауна на авто Uber Safari, тож пасажири зможуть розслабитися та відпочити, покидаючи міську метушню. Після прибуття в Аквілу гості зможуть насолодитися вітальним тостом і обідом, перш ніж вирушити на сафарі в традиційному авто з досвідченими рейнджерами та польовими гідами. Під час поїздки гіди зроблять все можливе, щоб гості змогли якомога краще побачити велику п’ятірку африканських тварин. Після завершення пригоди гості зможуть насолодитися мальовничими краєвидами Aquila, перш ніж вирушити назад до Кейптауна.Бронювання на сезон відкриється в застосунку Uber 1 жовтня. Забронювати поїздку можна буде від 24 годин до 90 днів до бажаної дати. Uber Safari буде доступний щоп'ятниці та щосуботи до 1 лютого, обійдеться у фіксовану вартість у розмірі $200, і зможе вмістити в автомобілі до чотирьох осіб.