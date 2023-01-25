Нова пошта створила віртуальну екскурсію найбільшого сортувального терміналу

Нова пошта розробила 3D-тур, завдяки якому можна побачити, який шлях проходить кожна посилка від відправника до отримувача. Аби «пройтися» територією термінала площею близько 1000 м2 знадобиться менше як півгодини.
Віртуальна екскурсія складається з 24 панно – зон, які можна «відвідати». Вони охоплюють кожен куточок КІТа (Київського інноваційного терміналу): від навчального класу для співробітників до зони завантаження посилок в автомобілі.
Мета 3D-туру – дати змогу клієнтам побувати там, куди немає можливості дістатись особисто.
«Екскурсії на КІТ були і залишаються однією з найулюбленіших активностей наших клієнтів. Утім пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення внесли свої корективи. І тепер ми не можемо проводити їх так часто, як раніше. Саме тому вирішили створити 3D-тур. Він став чудовою альтернативою реальним екскурсіям», – зазначає Олена Плахова директорка з управління репутацією Нової пошти.
Тур має професійний аудіосупровід, озвучений двома мовами: українською та англійською.
Навігація туром інтуїтивно зрозуміла. В один клік можна дізнатися інформацію про місце, де наразі «перебуває» користувач. Відеофрагменти дозволяють глибше зануритись в життя термінала.
«Зйомки зайняли дві робочі зміни. Згодом був тривалий процес потспродакшену та розробки інтерфейсу. Викликом для нашої команди стала зйомка аеропано, адже територія КІТа визначена як безпольотна зона. Тому знімали квадрокоптером без залучення супутників», – розповідає Михайло Скиба директор компанії 3dtour.
3D-тур КІТом, створений із застосуванням найновіших технологій. Доступний на всіх мобільних та стаціонарних пристроях, що мають доступ до інтернету.
Відвідати віртуальну екскурсію можна за посиланням: https://novaposhta.ua/3dtourkit/