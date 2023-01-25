Нова пошта створила віртуальну екскурсію найбільшого сортувального терміналу

25 января 2023, 13:45

Нова пошта розробила 3D-тур, завдяки якому можна побачити, який шлях проходить кожна посилка від відправника до отримувача. Аби «пройтися» територією термінала площею близько 1000 м2 знадобиться менше як півгодини.