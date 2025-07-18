Білорусь презентує бойові гусеничні роботи "Адунок"

18 июля 2025, 12:15

Державний комітет з військово-промислового комплексу Білорусі (ДКВПК) оголосив про активний розвиток роботизованих бойових платформ, що, за офіційною заявою, мають на меті "захистити та зберегти життя військових і цивільних".

Основну роль у цьому напрямку відіграє конструкторське бюро "Дисплей", яке представило лінійку гусеничних роботів під брендом "Адунок".



До складу серії входять платформи: "Адунок-М120", "Адунок-М200", "Адунок-М250" і "Адунок-М700", що різняться за маса-габаритними характеристиками та вантажопідйомністю. Їхній функціонал передбачає розміщення озброєння, доставку боєприпасів і вантажів, а також евакуацію поранених. Відомо, що максимальна вантажність становить до 700 кг, а дальність дії — до 2,5 км від оператора.



На цей момент комплекси проходять випробування, і, за словами білоруських розробників, демонструють "широкі можливості". Подібні рішення є відповіддю на потреби сучасного поля бою, де унеможливлення втрат серед особового складу стає критичним фактором.

Цей крок свідчить про інтенсифікацію роботизації з боку Білорусі, ймовірно, не лише для внутрішніх потреб, а й у контексті співпраці з РФ у рамках "союзного ДКВПК". Сам факт тестування бойових роботів із гусеничним шасі підкреслює орієнтацію Мінська на асиметричні технології ведення бою — у першу чергу в сегменті безпілотних платформ ближньої дії.