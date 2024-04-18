Американський бізнес зацікавлений інвестувати в українську оборонку

18 апреля 2024, 12:15

Іноземні інвестори зацікавлені у партнерстві з вітчизняним ОПК і готові розглядати різні формати взаємодії. Про це йшлося під час зустрічі представників Мінстратегпрому та Укроборонпрому з членами керівної команди американської інвестиційної компанії MITS Capital.



Українські зброярі розповіли про поточний стан вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а також окреслили перспективні напрямки, до розвитку яких запрошують долучатися іноземних партнерів та інвесторів.

«Виробництво на наших підприємствах стало зростає. Ми виготовляємо дедалі технологічніші види озброєнь і військової техніки. Проте ми спроможні на більше для досягнення Перемоги та створення в Україні Арсеналу вільного світу», – зазначає Генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.«Зараз Україна б’ється з росією одразу на двох напрямках: безпосередньо на передовій та на фронті передових військових технологій. Тому нам необхідно не лише масштабувати виробництво, але й впроваджувати сучасні технологічні рішення. Все це потребує інвестицій, які ми прагнемо залучити як до приватного, так і до державного сектору нашої оборонки», – підкреслила заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.Представники MITS Capital наголосили, що готові швидко залучати до українського оборонно-промислового комплексу іноземний капітал. Серед пріоритетних напрямків: наземні, морські та повітряні безпілотники, РЕБ, софт і штучний інтелект, боєприпаси тощо.«Наша компанія у партнерстві з American University Kyiv уже запустила акселератор для оборонних стартапів. Наразі ми працюємо над створенням фонду для інвестування в інноваційні програми та проєкти українського ОПК», – розповів генеральний партнер і член керівної команди MITS Capital Перрі Бойл.Варто додати, що окрім пана Бойла, який є колишнім членом виконавчого комітету однієї з провідних світових компаній з управління інвестиціями Point 72 LP, до топ-менеджменту MITS Capital входять професіонали з досвідом роботи у керівних структурах НАТО, Lockheed Martin, ACME General Corp. тощо