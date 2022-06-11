Teltonika RUT230 2G/3G - висока продуктивність в екстремальних умовах

11 июня 2022, 11:48

Бездротовий, компактний і економічний пристрій промислового типу. Його головна відмінність - висока продуктивність в екстремальних умовах навколишнього середовища, де потрібно враховувати вплив широкого діапазону робочих температур.

Роутер оснащений двома портами Ethernet, слотом для sim-карти, цифровими індикаторами рівня сигналу і станами входу/виходу. Простий в застосуванні і управлінні мережею. Завдяки зовнішним роз'ємам підключаються необхідні антени. Роутер забезпечує безперервний 3G-зв'язок з резервним режимом 2G.

Ступінь захисту IP30. Пристрій гарантує надійну роботу в режимах температури від -40 ° C до +75 ° C і вологості від 10% до 90% без конденсації.

1х порт WAN 10/100 Мбіт/с відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u;

1х порт LAN 10/100 Мбіт/с відповідає стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u;

модулі мобільного зв'язку: 3G - до 14,4 Мбіт/с, 2G - до 236,8 Кбіт/с;

макс. кількість підключень по Wi-Fi: до 50 користувачів;

робота під управлінням операційної системи RutOS;

підтримка OpenVPN;

цифровий вхід/вихід для віддаленого управління і моніторингу;

ступінь захисту: IP30;

діапазон робочих температур: -40 ° C до 75 ° C;

термін безвідмовної роботи: ≈ 320000 годин.



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