Китай показав "легкий бойовий дрон" серійного рівня

23 октября 2025, 12:45

Не черговий перероблений квадрокоптер, а окремий клас на рівні індивідуальної зброї: КНР виводить на конвеєр легкий бойовий БпЛА з високопідіймальною схемою, складними пропелерами і штатною інтеграцією в екіпірування.



Ключ — у конструкції й логістиці. Складні гвинти та компактний планер під стандартну гранату чи малу БЧ дозволяють носити дрон як підсумок, разом із живленням, антенами та кріпленнями під плитник.

Якщо це справді серійний продукт, а не демонстратор, вирішуються три вічні болі штурмових підрозділів: швидкість підйому в повітря, сумісність з існуючими засобами зв’язку та повторюваність характеристик між партіями.Інтеграція з піхотним комплектом важливіша за «вау-специфікації». Штатні роз’єми живлення, кріплення на плитоносі, кабель-менеджмент під радіостанції, захищені кейси для батарей, рольові профілі «розвідка/удар/обманка» у ПЗ — усе це зменшує час від виявлення до скидання і робить дрон інструментом відділення, а не «іграшкою оператора». Якщо у комплекті є простий модуль навігації без GNSS (інерціал+візуальна одометрія) це вже 24/7 інструмент для ближнього бою в забудові.Втім, скепсис доречний. Високопідіймальні схеми зазвичай програють у швидкості вітротермам і важче керуються на поривах; складні пропелери — це ресурс і балансування, які на фронті зносяться швидко. Масштабування «на взвод/роту» впирається у радіочастоти, взаємні завади, потребу в ретрансляторах і керованість роєм без «дружнього» перехресного глушіння.Якщо китайці дійсно запустили серію, це сигнал тренду: «дрон як магазин» для кожного вогневика, з типовим інтерфейсом і обслугою, а не індивідуальним тюнінгом. Перевага буде у тому, хто швидше зведе таку «дрібну» техніку в цифровий контур відділення — з власним зв’язком, спільною мапою і розподілом цілей — і хто витримає забезпечення батареями та запчастинами під темп штурмів.