"Богатир-2": білоруський колісний вузол зв’язку для війни нової хвилі

24 ноября 2025, 13:45

Комітет держвоєнпрому Білорусі показує «картинку майбутнього»: комбінована радіостанція Р-186 «Богатир-2» на бронеавтомобілі МЗКТ-490100-019 подається як «командний пункт на колесах», який закриває всі потреби зв’язку від КВ до супутника.

«Богатир-2» об’єднує КВ/УКХ-радіостанції, модеми, комутатори, супутникову станцію, роботу через GSM/3G/4G, засекречений і відкритий голос, передавання даних, навігацію. Комплекс позиціонують для оперативного й оперативно-стратегічного рівнів, з можливістю працювати в русі й на стоянці, як окремо, так і в складі вузла зв’язку. Тобто це не «радіомашина взводу», а саме елемент побудови єдиної мережі управління військами.Важливий контекст: білоруси системно садять засоби зв’язку, РЕБ і розвідки на універсальну платформу МЗКТ-490100, формуючи сімейство машин — від розвідувально-вогневих модулів до вузлів зв’язку. Це здешевлює виробництво й логістику, а також дозволяє швидко нарощувати номенклатуру «спеціалок» під запити РФ і власних ЗС.«Богатир-2» — не проривна, а еволюційна ланка у створенні білорусько-російського ешелонованого поля зв’язку, де Мінськ закриває нішу відносно недорогих платформ і вузлів управління.