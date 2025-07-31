В Конгрессе США предложили создать фонд для поставок оружия Украине

31 июля 2025, 8:45

Сенаторы-республиканцы Уикер и Риш представили законопроект, предусматривающий создание специального фонда при Минфине США.

Этот фонд позволит союзникам вносить средства, которые впоследствии использовались бы Пентагоном для восстановления запасов американских вооружений после их передачи Киеву.



В настоящее время европейские союзники уже оплачивают производство нового оружия для Украины у американских подрядчиков - однако этот процесс может занять годы. Новый механизм позволит ускорить поставки за счет использования имеющихся запасов США. Ожидается, что через фонд ежегодно будет проходить от $5 млрд до $8 млрд.



По словам помощников сенатора Уикера, он уже обсудил инициативу с представителями Белого дома, и те в целом восприняли идею положительно. Законодатели планируют включить положение о создании фонда в законопроект об ассигнованиях на нужды национальной обороны (NDAA) и принять его в этом году.