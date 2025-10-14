ГлавнаяНовости
14 октября 2025, 13:15

Нетаньягу подарував Трампу золотого голуба миру

На обкладинці The Jerusalem Post розмістили фото американського президента з заголовком: "Нехай Бог благословить миротворця".


