Нова пошта відкрила перше відділення та запустила кур'єрську доставку в Угорщині

10 ноября 2023, 14:15

Перше відділення Nova Post працює у Будапешті за адресою 1066, Teréz. körút 8. У ньому клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює кожного дня. Термін доставки з України в Угорщину - від 5 днів.

Почесним гостем на відкритті став Тимчасовий повірений у справах України в Угорщині, Іштван Балог. Він першим відправив в Україну вітальну листівку. "Відкриття Nova Post на ринку Угорщини - це важливий момент у налагодженні співпраці між нашими країнами. У цей складний для України час вихід сильних та динамічних вітчизняних компаній на міжнародні ринки свідчить про адаптивність, стійкість та незламність українського бізнесу, а також приносить користь споживачам за межами власних кордонів. Наша спільна мета - підтримувати такі ініціативи та будувати нові мости для економічного зростання та партнерства. Нехай Nova Post усім нам нагадує, що мрії та невтомність завжди ведуть до великих досягнень та перемог", - зазначив І.Балог.Вартість доставки з України в Угорщину складає:Документи – 250 грнПосилки до 2 кг – 400 грнПосилки до 10 кг – 600 грнПосилки до 30 кг – 1200 грнВантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.Також для клієнтів доступна доставка кур'єрами Nova Post на будь-яку адресу по всій Угорщині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.