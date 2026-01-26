Україна отримає нові пакети підтримки енергетики від країн-партнерів

26 января 2026, 8:15

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко після термінової зустрічі координаційної групи G7+.

Йдеться про понад 6 тисяч генераторів, трансформаторів і когенераційних установок, а також про внески до Фонду підтримки енергетики України.Зокрема, ЄС передасть 447 генераторів, Німеччина — €60 млн і комплексне обладнання, США — понад $400 млн на гуманітарні проєкти. Також фінансово і технічно до допомоги долучились Італія, Литва, Британія, Франція, Литва та Японія.Прем'єрка запросила партнерів відвідати Україну, щоб побачити наслідки російських атак на власні очі.