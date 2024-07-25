7 рішень для стабілізації мобільного зв'язку та інтернету під час знеструмлень

25 июля 2024, 10:45

Понад 2 роки Росія цілеспрямовано атакує українську енергетику, що призводить і до погіршення роботи базових станцій мобільних операторів.



Адже вони також працюють від електроенергії.



Про те, що робить держава аби стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Вже зараз ухвалено такі рішення:



Оновлено вимоги НЦУ

Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години без світла. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень.



Посилено перевірки

Оператори щоквартально даватимуть апдейт щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме їх.



Ухвалено постанову № 352

Оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Проте на зарядку акумуляторів все одно потрібен час.



Узгоджено перелік об’єктів, які повинні мати безперебійне живлення

Кожна ОВА повинна передати ці переліки до Обленерго.



Скасовані мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів

Відповідний закон ухвалено Парламентом.



В процесі реалізації:

Бронювання військовозобов’язаних співробітників ремонтних бригад

Щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях.



Повідомлення в «Дії» про проблеми зі зв’язком, навіть коли абонент буде офлайн

Під час відновлення зв’язку інформація підтягнеться.



«Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей. Навіть якщо живлення немає, українці повинні мати змогу викликати швидку чи поліцію, написати рідним або отримати сповіщення про повітряну тривогу», - наголосив Михайло Федоров.