Рекомендації по безпечному застосуванню повторювачів сигналу/репітерів від НКЕК

5 декабря 2022, 16:15

Репітер (повторювач, ретранслятор) мобільного зв’язку – це пристрій, який використовується для посилення рівня сигналу в мережах мобільних операторів.



На теперішній час ринок обладнання зв’язку, через проблеми пошкодження інфраструктури і дефіциту електропостачання, перенасичений пропозиціями з продажу репітерів для систем мобільного зв’язку технологій GSM, UMTS, LTE

Продаж репітерів відбувається часто через мережу ІнтернетНевідповідність параметрів більшості доступних у продажу репітерів вимогам стандартів на таке обладнання і встановлення на місцях самостійно громадянами - призводить до того, що репітер стає джерелом радіозавад та причиною локального погіршення якості мобільного зв’язку аж до повного блокування роботи відповідної базової станції і припинення надання послуги.Особливо негативно ця проблема впливає на роботу мереж у великих містах і густонаселених районах, де щільність розташування базових станцій є дуже високою.Некоректно настроєні репітери часто заважають прийому сигналу іншими абонентами, що перебувають поруч, ставлячи у пріоритет тих абонентів, для яких сигнал буде «сильнішим» та відсікаючи усіх інших. Тобто якщо ви встановлюєте репітер самостійно у багатоквартирному будинку, то ваші сусіди (а ймовірно і увесь будинок) можуть залишитися без сигналу мобільного зв’язку та з порушеннями у роботі інших побутових радіоприладів і навіть охоронної сигналізації.Що робити, якщо постала необхідність купівлі репітера.

Найголовніше - звернутись із цим питанням до свого оператора

Оператор самостійно запропонує та встановить вам необхідне радіообладнання за відсутністю інших способів покращення прийому сигналу у вашій оселі/офісі.



У разі самостійної купівлі пристрою обов’язковим є звернення для його встановлення до свого мобільного оператора.



Детально про

• принцип дії репітера та його вплив

• які репітери є корисними

• що слід знати про повторювачі аби не опинитися «поза законом»