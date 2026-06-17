Renault створила стильний кросовер для операторів дронів

17 июня 2026, 9:45

Renault показала на виставці Eurosatory 2026 у Парижі концепт автомобіля 4 Troop. Проект розроблено спільно з Thales і призначено для роботи операторів дронів.

Зазначається, що при розробці за основу взято серійний кросовер Renault, який модернізували до рівня мобільного командного пункту.

Автомобіль здатний забезпечувати керування дронами, аналізувати ситуацію на полі бою та підтримувати координацію військових підрозділів.

Модель також оснащена комплексом сучасних технологій, серед яких системи управління безпілотниками та наземними роботизованими платформами, захищені канали зв’язку, високоточні сенсори та інструменти штучного інтелекту для допомоги в ухваленні рішень.

Автомобіль отримав повний привід і гібридну силову установку. Це дозволяє пересуватися практично безшумно та забезпечує значний запас автономності. Крім того, машина може використовуватися як мобільна база для запуску дронів і джерело живлення для польового обладнання.