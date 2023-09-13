13 сентября 2023, 10:45

"Антонов" переходить до виробництва безпілотників, — Reuters

Нове відомство пропонує експериментальні аеродинамічні дослідження, а також створення тренажерів для навчання операторів дронів. Загалом центр пропонує 26 функцій.


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