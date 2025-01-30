30 января 2025, 8:45

Китайці випустили ще одну нейромережу – Qwen2.5-MAX від Alibaba

Вона пропонує безкоштовний доступ до функцій пошуку в інтернеті на основі штучного інтелекту, генерації фото та відео, а також розуміння змісту відеозаписів тривалістю у декілька годин.


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