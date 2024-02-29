Як не втратити гроші під час продажу товарів в інтернеті

29 февраля 2024, 10:45

Постраждати від дій аферистів в інтернеті можуть не тільки покупці, а й люди, які щось продають онлайн.

За однією з таких схем шахрай обирає оголошення про продаж товарів, зв'язується з продавцем та підтверджує намір купити товар.Далі аферист стверджує, що вже здійснив оплату через службу доставки. Однак, щоб отримати гроші, продавець нібито має перейти за індивідуальним посиланням, надісланим шахраєм та вказати дані банківської карти.Також зловмисник випитує у продавця залишок коштів на картці та код-підтвердження від банку. Отримавши цю інформацію, шахрай виводить гроші з рахунку жертви.Щоб ввести в оману продавців, зловмисники підробляють сайти, роблячи їх візуально схожими на справжні веб-ресурси відомих торгівельних інтернет-майданчиків.