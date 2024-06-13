13 июня 2024, 8:15

У магазинах середній чек українців за рік зменшився на 5,2% — до 327 грн

На 10% зменшився і розмір переказу на банківські картки.

Проте збільшилися онлайн-операції. На оплату товарів в інтернеті витрачали по 541 грн за раз, тоді як у 2023-му — 460 грн.


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