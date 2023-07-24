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24 июля 2023, 11:15
ЗСУ отримають 100 БТР від Болгарії
Парламент Болгарії схвалив надання Україні близько 100 БТР, — БГНЕС.
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