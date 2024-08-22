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22 августа 2024, 11:45
Землю накрила потужна магнітна буря у 6 балів
У вас можуть виникати головні болі, перепади тиску, а також загострення хронічних захворювань.
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